Çorum'un Sungurlu ilçesinde Tavuk Dünyası'nda çalışan, ilçenin tanınan isimlerinden Ümit Gençgöçmen vefat etti.

Büyükpolatlı Köyü'nden gelme, Ocaklı Un Fabrikası'nda çalışan Arif Gençgöçmen’in oğlu, araç muayene istasyonunda çalışan Samet Gençgöçmen’in ağabeyi Ümit Gençgöçmen hayatını kaybetti.

Gençgöçmen’in ani vefatı ailesi ve sevenlerinde derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi 19 Mart 2026 Perşembe günü öğle namazına müteakip Sungurlu Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.