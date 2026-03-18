Esenler Erokspors galibiyeti ile ligde zirveye ortak olan Çorum FK pazar günü Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlıyor.

Pazartesi günü oynadığı Erokspor maçının ardından kırmızı siyahlı takım dünü dinlenerek geçirdi. Sakatlığı ve ağrısı olan futbolcular tesislerde tedavilerini yaptırırken bazı futbolcuların ise bireysel antrenman yaptığı belirtildi.

Sakatlıkları bulunan Thiam ve Üzeyir ile hasta olan Aleksiç’in tedavi süreçlerinin devam ettiği ve pazar gününe kadar kadroya katılmaları bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 14’de tesislerde toplanacak ve saat 16’da haftanın ilk antrenmanına çıkacak. Çorum FK Iğdır maçı için cumartesi günü yola çıkacak.