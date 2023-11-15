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Ahlatcı Çorum FK U 17 Bölgesel Gelişim Liginde forma giyen Umut Güven’e nazar değdi.

Bu sezon başında Antalya’dan Çorum FK’ya transfer olan ve ligin 1. devresinde oynadığı futbol ve attığı gollerle takımının lider olmasında büyük katkı veren Umut Güven önceki gün antrenmanda sakatlandı.

Yapılan tetkikler sonucunda genç futbolcunun 100 binde bir olacak bir sakatlık yaşadığı tesbit edildi.

Umut Güven bugün Elitpark Hastanesi’nde Opr Dr. Remzi Can Fakıoğlu tarafından ameliyat edilecek.

Genç futbolcunun yaklaşık dört ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.