Eğitim ortamında güven ve huzuru sağlamak amacıyla kurulan “Üniversitede Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonu” ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Valilik Toplantı Salonunda Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleşen toplantıya Hitit Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Nurcan Baykam, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz ile Gençlik ve Spor İl Müdür V. Mustafa Demirkıran katıldı.

Vali Çalgan, gençlerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmeleri için tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışıldığını vurgulayarak, gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.