Çorum’da slajlık mısır hasadı başladı. İl Merkezi, Alaca, Mecitözü ve Laçin’de toplam 4 bin dekar alanda ekilen slajlık mısırın hasadı yapılan törenle başladı.

Törene Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve teknik personel ile çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Yılmaz Kaya, kurak geçen iklim şartlarına rağmen dekar başına ortalama 5 ton civarında verim elde edildiğini belirterek, üretim sürecinde damla sulama sistemi ile suyu merkeze alan bir üretim planlaması yapıldığını vurguladı.

Su kaynaklarının etkin kullanımının, çevre dostu ve sürdürülebilir bir üretimi desteklerken, Birlik olarak kurdukları modern makina parkı sayesinde hasat, nakliye ve paketleme işlemlerinde üreticilerle daha hızlı, ekonomik ve verimli çözümler sunduklarını kaydeden Kaya, “Ayrıca uyguladığımız sözleşmeli üretim modeli ile üreticilerimiz pazar güvenceli bir yetiştiricilik yapma imkânı bulmakta, böylece planlı üretime uygun modern yöntemlerin yaygınlaştırılması sağlanmaktadır. Üreticilerimizin alın teriyle bereketlenen tarlalarda elde edilen bu verim, hayvancılığımıza ve bölge ekonomimize önemli katkılar sağlamaktadır. Emeği geçen tüm çiftçilerimize, birlik üyelerimize ve teknik ekiplerimize teşekkür ediyor; bereketli kazançlar diliyorum” dedi.