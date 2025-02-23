Siirt'in Eruh ilçesinde ev eşyası satan bir iş yerinde büyük indirim kampanyası izdiham yaşanmasına neden oldu.

Eruh ilçesinde ev eşyaları satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Uzun kuyruklar oluşturan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı.

İlk güne özel olarak "Ne alırsan 100 TL" kampanyası yapan mağaza, bunu sosyal medya hesaplarından da duyurunca vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde yoğunluk oluşturdu. Alışverişini yapanlar ise dışarı çıkmakta zorlandı.