Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde üzüm yaprağı topladığı sırada düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu’da Cünürye Mahallesinde üzüm yaprağı toplarken dengesini kaybedip düşen Hatice Çakılcıoğlu ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hatice Çakılcıoğlu, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hatice Çakılcıoğlu kurtarılamadı.

3 çocuk annesi Hatice Çakılcıoğlu’nun eşi taksici İsa Çakılcıoğlu’nun da, 2019 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.