Çorum Valisi Ali Çalgan, Osmancık’ta yapım çalışmaları devam eden Osmancık Kültür Merkezi ve Kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) için düzenlenen Akreditasyon Belgesi Takdim Törenine katılmak üzere Osmancık’a gelen Çorum Valisi Ali Çalgan, törenin ardından Osmancık Kültür Merkezi ve Kütüphanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Çalgan, inşaat alanını gezerek, yetkililerden sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İncelemede Vali Çalgan’a Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İl Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Nuri Uyar ve İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan eşlik etti. (Haber Merkezi)