U 14 Gelişim Liginde Arca Çorum FK play-off 1. tur maçında Toka Belediyespor’u 2-0 yenerek ikinci tura yükselen takım oldu.

Grup maçlarını namağlup olarak tamamlayarak play-off hakkı kazanan Arca Çorum FK 14 takımı 6. gruptan birinci olarak çıkan Tokat Belediyespor ile Amasya Fındıklı Sahasında karşılaştı.

Maça golle başlayan kırmızı siyahlı takım 2. dakikada Kaan’ın attığı golle maça adeta 1-0 önde başladı.

Öne geçmenin avantajı ile maçta kontrolü elinde bulunduran kırmızı siyahlı takım rakibe gol pozisyonu vermeden ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında Yusuf ile farkı ikiye çıkaran kırmızı siyahlı takım rahatladı. Kontrollü bir futbol ortaya kolan Arca Çorum FK rakibine gol izni vermeden sahadan 2-1 galip ayrılarak play-off ikinci turuna yükselmeyi başardı.

Çorum FK U 14 takımı play-off ikinci turunda 14 Nisan’da yeri daha sonra açıklanacak maçta Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Rizespor takımı dün Giresun’da oynadığı ilk tur maçında Erbaaspor’u 4-0 yendi.

Çorum FK ile Çaykur Rizespor maçının galibi aynı tarihde oynanacak Samsunspor ile Trabzonspor maçının galibi ile karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım Antalya’da yapılacak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.