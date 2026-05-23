Çorum Valiliği, Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içinde geçmesi için bir dizi kararlar aldı.

İşte o kararlar:

“Birlik ve beraberlik ruhu içinde kutlayacağımız Kurban Bayramı’nın vatandaşlarımız için huzurlu, güvenli ve sağlıklı geçmesi amacıyla, her zaman uygulanan trafik ve asayiş önlemlerine ek olarak bayram süresince bazı ilave tedbirler alınması uygun görülmüştür.

Bayram süresince yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek, muhtemel üzücü olayları engellemek ve toplum düzenini korumak için gerekli düzenlemeler yapılmış; ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından sahada etkin denetim ve kontrol faaliyetleri planlanmıştır.

Bu çerçevede;

•İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehir içi ve şehirlerarası yollarda drone, radar ve alkolmetre gibi teknik cihazlarla yoğun trafik denetimleri yapılacaktır.

•Yol ve hava durumları hakkında basın-yayın organları aracılığıyla bilgilendirme yapılacak, sürücüler zamanında uyarılacaktır.

•Otobüs terminallerinde artan yolcu kapasitesi nedeniyle personel sayısı artırılacak, otobüs ve takograflar kontrol edilecek, emniyet kemeri kullanımı denetlenecektir.

•Ankara ve Samsun yolu Çorum istikametlerinde ve Osmancık D-100 Karayolunda kurulan uygulama noktalarında kritik ve planlanan saatlerde kontroller sürdürülecektir.

•Kurban satış ve kesim alanlarında, şehitlikler, mezarlıklar, AVM’ler, piknik ve mesire yerlerinde güvenlik önlemleri artırılmıştır.

•Hayvan pazarlarında özellikle gece saatlerinde hırsızlık olaylarına karşı ekipler görevlendirilmiştir.

•Kurban kesim işlemlerinin yalnızca belirlenen alanlarda gerçekleştirilmesini sağlamak, çevre ve görüntü kirliliğini önlemek, su kaynaklarının kirlenmesi önlemek ve halk sağlığını tehdit edebilecek durumlara karşı ilgili kurumlar tarafından koordineli bir şekilde denetimler yapılacaktır.

•Pazar yerleri, alışveriş merkezleri, banka şubeleri ve ATM’lerde hırsızlık, kap-kaç, yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte para kullanımı mobil banka dolandırıcılıklarına karşı tedbirler arttırılmıştır.

•İlimiz genelinde yaşanması muhtemel her türlü kazaya karşı tüm sağlık kuruluşlarımızda, nöbetçi sağlık ekipleri 24 saat esasına dayalı olarak görevlendirilmiş ve 112 Acil Servis ekipleri artırılmıştır.

•Halk sağlığı için fırın, pastane, lokanta ve gezici satıcılar başta olmak üzere tüm işyerlerinde gıda denetimleri yoğunlaştırılmıştır.

•Su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz gibi temel hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için ilgili kurumlarda nöbetçi personel 24 saat görev yapacaktır.

•Mobil Göç Noktası uygulamaları bayram süresince kesintisiz sürdürülecektir.

•Yardım Toplama faaliyetleri mevzuat kapsamında denetlecektir.

Ayrıca, bütün vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda bayram geçirebilmeleri açısından vatandaşlarımız tarafından;

•Kurban kesimleri yalnızca belirlenen kesim alanlarında yapılmalı, yol kenarı, park, bahçe ve dere yataklarında kesim yapılmamalıdır.

•Kesim alanlarında uygunsuz bekleme ve araç parkından kaçınılmalıdır.

Piknik ve mesire alanlarında ateşler mutlaka söndürülmeli, yangına sebep olabilecek çöp, cam ve plastik malzemeler bırakılmamalıdır.

•Anız ve bitki örtüsü yakılmamalı, orman içinde ateş yakılmamalıdır.

•Bayram süresince silahlarla atış yapılmaması büyük önem taşımaktadır.

ÖNEMLİ İRTİBAT NUMARALARI:

* 112 Acil Çağrı Merkezi 112

* Belediye Zabıta 153

* Çorum Gaz 187

* Elektrik 186

* Telefon 121