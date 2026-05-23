Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig play off finalinde yarın Konya'da karşılaşacağı Esenler Erokspor maçının hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK-Erokspor maçını İstanbul bölgesi Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay, Candaş Elbil, Oğuzhan Aksu ve Anıl Usta yapacak.

İSTANBUL TAKIMININ MAÇINA İSTANBUL HAKEMİ

İstanbul takımı olan Esenler Erokspor'un maçına İstanbul bölgesi hakemi atanması Çorum FK taraftarlarını çileden çıkardı.

FEDERASYONA BÜYÜK TEPKİ

Bu sezon bariz hakem hatalarıyla şampiyonluk yarışından koparılan, üstüne bir de play off'ta hakem hatalarıyla doğranan kırmızı siyahlı camiada hem federasyona hem de MHK'ya büyük tepki var.

Yarın oynanacak maçın hakemini sadece 1 gün önce açıklayan MHK'nın İstanbul bölgesi takımına İstanbul bölgesi hakemi vermesine kimse anlam veremedi.

ÇORUM'U DOĞRAYAN AYNI HAKEMİ YİNE VERDİLER!

MHK'nın bir başka skandalı ise yardımcı hakem Oğuzhan Aksu.

Yarınki maçta yardımcı hakem olarak görev alan Bitlisli Oğuzhan Aksu, bu sezon yine Çorum FK-Esenler Erokspor maçını yönetmiş ve adeta maçı Esenler Erokspor'a kazandırmak için elinden geleni yapmıştı.

Çorum FK aleyhine skandal bir penaltı çalan Aksu, Çorum FK'nın golünü iptal etmişti.

Taraftarlar; "Koskoca Türkiye'de bunlardan başka hakem yok mu da özellikle bunları gönderiyorlar' diyerek sitem etti.

OPERASYON ÇEKİLMEZ İNŞALLAH

Yarınki maçta Çorum FK'yı çok büyük operasyon yapılmaz inşallah.