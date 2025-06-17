Kırşehir’de "konut ve eklentilerinden yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "konut ve eklentilerinden yağma" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U.’nun Kırşehir’e gelerek gizlendiği tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan A.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.