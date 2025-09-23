Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde tek başına yaşayan 81 yaşındaki kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan Dürdane Kayacan (81), merak edip ikametine gelen yakınları tarafından hareketsiz yatarken buldu.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından, yalnız yaşayan yaşlı kadının uzun süre önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Dürdana Kayacan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.