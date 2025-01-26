Türkiye​'nin toplumsal hafızasına acı bir şekilde kazınan Kartalkaya yangın faciasının izleri henüz çok tazeyken, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına yapılan terbiyesizlik infiale neden oldu. "İsrailsohbet" adlı Telegram​ grubunda yayımlanan görüntülerde yangında ölen çocukların ailelerine, illegal yollarla elde ettikleri numaralardan ulaşarak vicdanları ayaklar altına alan sözler sarf eden şahıslar tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Yaşananlar sonrası İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı devreye girerek soruşturma başlattı.

ADETA MEYDAN OKUDU: HIZLI OLAN YAKALASIN

Ancak olay sıcaklığını korurken söz konusu gruptan olduğunu söyleyen bir şahıs, aynı gruptan bir video mesaj paylaşarak adeta kolluk kuvvetlerine meydan okudu.

Söz konusu şahıs videoda "Twitter'da gündem olmuş İsrailsohbet grubumuz. Kimseyi bulamayacaksınız boşuna uğraşıyorsunuz, hızlı olan bizi yakalasın" şeklinde toplumun sinir uçlarına dokunan sözler sarf etti. Videoda yüzü açıkça görünen ve lise çağlarında olduğu tahmin edilen şahsa sosyal medyada tepki yağdı.

5 KİŞİYE GÖZALTI

Bu gelişmelerin ardından İstanbul Başsavcılığı, ailelere saygısızlık yapan 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sosyal medyada gündeme gelen 'Bolu Kartalkaya otel yangınında can veren vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak hakaret edilmesi, ölenlerin hatırasına hakaret edilmesi' olayı bakımından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, birlikte hareket ederek olaya karıştığı tespit edilen farklı illerde 4 şüpheli, İstanbul’da 1 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Açık kaynaklardan tespit edilen video ve ses kayıtlarının çözümü devam etmekte olup buradan yola çıkarak yeni tespitler ve yeni gözaltılar olacağı değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangın​ faciasında 36'sı çocuk olmak üzere 78 vatandaşımız vefat etmişti. İhmaller zinciri sonrası meydana gelen olay sonrası Türkiye'de 1 günlük yas ilan edilmişti.