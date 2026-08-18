Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, merkeze bağlı Celilkırı köyünde meydana gelen ve yaklaşık 7 bin adet saman balyasının yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Yangından etkilenen alanda gerçekleştirilen incelemelerde, Celilkırı Köyü Muhtarı ve vatandaşlarla görüşülerek meydana gelen zarar hakkında bilgi alan Taş, yangından etkilenen üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özellikle yaz döneminde hava sıcaklıklarının yükselmesi, kuru ot ve bitki materyallerinin artmasıyla birlikte kırsal alanlarda yangın riskinin de önemli ölçüde arttığına dikkat çeken Taş, saman ve balya gibi kolay tutuşabilen tarımsal materyallerin depolandığı alanların çevresinin temiz tutulması, yanıcı materyallerden arındırılması, istif alanlarında gerekli güvenlik mesafelerinin bırakılması ve olası yangınlara karşı tedbirlerin önceden alınmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Taş; "Üreticilerimizin emeğinin ve tarımsal varlıklarımızın korunması adına yangına sebebiyet verebilecek her türlü faaliyette azami dikkat gösterilmesi; özellikle açık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin kontrolsüz şekilde atılmaması ve kıvılcım oluşturabilecek makine ve ekipmanların kullanımında gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor." dedi