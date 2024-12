Evlat!

Anne baba ziyarete gelip evladının evinden çıkarken, evlat, bazen bir simit bazen bir çikolata bazen bir sakız bazen bir meyve vb. -yolda yersiniz diye- koymaya çalışıyorsa o evlat asla sıradan bir evlat değildir. Geleceğinden ümit var olabilirsiniz. Rabbim bu tarz evlatlar nasip eylesin…

Evlat!

İnsan sevdiklerinin değerini yoğun bakıma yatırınca daha iyi anlıyor. Normalde yanımızda iken candan sarılamadığımız sevdiklerimizi orada ekranda uzaktan uzağa 2-3 dakika görebilmek için can atıyoruz. Bunun için o seviye gelmeden sıkı değil sımsıkı olarak sevdiklerimize arada sarılmayı asla ihmal etmeyelim. (ben şu an yaşıyorum)

Evlat!

Yetkili iken harab etiklerimizi yetkisiz iken helal ettirmeye çalışıyoruz. Acaba ne kadarı helal eder. Onun için yetkili etkili iken helallik alabilmek -sonra Allah affetsin demek yerine- en doğru olanıdır.

Evlat!

Bir toplumda tüketen (verimli olmayan) üretenden daha fazla iltifat görüyorsa o toplumda üretenlerin (kafa yoranların) üretimi gün geçtikçe azalma eğilimi gösterir. Sonuçta ülke topyekün olarak nice değerleri kaybeder de haberimiz olmaz.

Evlat!

İnsan kendine yapılanları çocuklarına yapılanlardan daha kolay affedermiş. Onun için sevdiklerinin çocuklarına hata yapmamaya gayret et ki, değerin bitmesin.

Evlat!

Bir göreve geldiğinde ilk kalabalık toplantıda ''şu emmim, şu dayım, şu amcam'' deme. Yanlış yorumlara sebep olabilir. Varsa öyle bir şey zamana bırak daha etkili olur.

Evlat!

Bir göreve yeni atandığında senden önceki iyi bir insansa uğurlamasına gelmeyenlerle sana karşılamaya gelenlere dikkat et. Samimiyet ile menfaatin farkı bu arada gizlidir.

Evlat!

Şu âlemde egosu yüksek ama kendisi alçak nice insanlar tanıdım. Onun için egosu alçak ama kendisi yüksek insan olabilmeye gayret göstermek en güzel olanıdır.

Evlat!

Bir insan her toplantıda aynı cümleleri tekrar ediyorsa söyleyecek yeni cümleleri yok demektir. Onun için yenilenmeye acilen ihtiyaç vardır.

Evlat!

Memlekette (bazen) derdi olanın yetkisi yok yetkisi olanın da derdi yok. Tersini bulabilmek nimettir.

Evlat!

Aslında şans yoktur sadece şansı vaktinde doğru kullanabilmek vardır. Kullanamayınca da nasip değilmiş diye avunulur.

Evlat!

Bir insan bana artısı ne olacak yerine memlekete katkısı ne olacak diyebiliyorsa o değerlidir.

Evlat!

Sabah konuşmak için akşamdan çalışmak gerekir. Ceketimi assam idare eder diyenler -elinde mikrofon olanlar- hep hata edenlerdir.

*

Hani hep derler ya;

'Aman kıymet bil, aman kıymet bil'

Yaşanmadan bilinmez imiş azizim

Ziyareti sığdırmadan beş dakikaya

Bakar iken görülmez imiş azizim

Dedim:

Fotoğraf çekinmeyi çok seviyordun ya anne

Haydi, bir bak da güzelinden resmini çekeyim

Açmadı gözünü, hiç kımıldatmadı bile elini

Lisani kibarla dedi ''görüyorsun ya halimi''

*

NOT: Şu an Ankara'da Özel Bilge Hastanesi'nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren canım annem için bu yazımı okuyan okurlarımdan hassaten dua bekliyorum. Acını yaşı yoktur. Sadece derecesi vardır. Rabbim cümle hastalarımıza şifa versin.