Çorum'un Oğuzlar ilçesinde mantar yedikten bir süre sonra rahatsızlanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ayşe Koçyiğit (43), doğadan topladıkları mantardan yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Bulantı ve kusma şikayetiyle Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne başvuran Koçyiğit'in mantardan zehirlenmiş olabileceği tespit edildi.

Koçyiğit, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı