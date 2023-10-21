Yeni aldıkları motosikletle ölüme gittiler

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Bolu'da Kartalkaya Kavşağı'nda Adem Bayrak (38) kullandığı motosikletle bir otomobil çarpıştı.

Bolu'da Kartalkaya Kavşağı'nda Adem Bayrak (38) kullandığı motosikletle bir otomobil çarpıştı.

Motosiklet sürücü ile arkasında yolculuk eden eşi Zeynep Bayrak (34), yola savruldu. Başlarında kask olan çift, ağır yaralandı. Adem Bayrak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne, Zeynep Bayrak ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karı-koca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayrak çiftinin, aldıkları yeni motosikletle memleketleri Artvin'in Hopa İlçesi'ne gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Adem ve Zeynep Bayrak çiftinin motosiklet tutkunu olduğu öğrenildi.