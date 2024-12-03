SGK’dan para almak için yeni doğan bebekleri yoğun bakım ünitesine yatırıp, yanlış, yetersiz ya da eksik tedavilerle 10 çocuğun ölümüne neden oldukları iddia edilen Yenidoğan çetesi üyeleri 11 gün boyunca hesap verdi. Davanın 3. haftasının ilk gününde kalan 3 tutuksuz sanık dinlendi. TRG hastanesinde görev yapan doktor Mehmet Gürül, hastanedeki dış nöbetçileri, denetim sırasında sakladığını itiraf etti.

"FIRAT SARI'NIN AKIL HOCASI MISIN?"

İddianameye göre çete elebaşı Fırat Sarı’yla ortak ev almak için Sarı’dan 500 bin lira borç aldığını anlattı. Sonra o borcu ödediğini söyledi. “Fırat Sarı’nın akıl hocası mısın?” sorusunaysa “Çoluk çocuğunla vakit geçir, Hemşirelerle bu kadar ne işin var” dedim.” sözleriyle cevap verdi. Daha sonra sanık kürsüsüne TRG hastanesi Müdürü Murat Mantuş çıktı. Hasta basamaklarında oynamalar yapıp, SGK​’yı dolandırmakla suçlanıyordu. Tutuklu sanık Hasan Basri Gök, ifadesinde hastanedeki usulsüzlüklerden Murat Mantuş’un haberi olduğunu söylemişti.

FIRAT SARI İTİRAFI

Mantuş, o iddiaları “Genç, kızmıyorum kendisine” sözleriyle reddetti ve “Aldatıldığımı, kandırıldığımı gördüm” dedi. Hasta sayısının artması için Fırat Sarı’dan yardım istediğini itiraf etti. adını kullanarak hastanelerden ilaç toplandığını ileri sürdü.

KAYYUMLARIN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖREVE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Öte yandan davanın 10. gününde tutuklu 22 sanığın mal varlıklarına el konulduğu ortaya çıkmış, soruşturma kapsamında kapatılan 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atanmıştı. Kayyumların, önümüzdeki hafta göreve başlaması öngörülüyor.

ŞİMDİ SIRA HASTANE VE SANIK AVUKATLARINDA

Son tutuksuz sanık olarak kürsüye, TRG hastanesi Başhekimi Volkan Karataş çıktı. Fırat Sarı ile hastaneye doktor aradıkları sırada tanıştıklarını anlattı. Karataş'ın ifadesiyle, iddianamede adı geçen 47 sanığın tamamı dinlenmiş oldu.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA 12. GÜN...

Şimdi sıra hastane ve sanık avukatlarına geldi. Onların da savunmalarının ardından cuma günü ara kararın çıkması bekleniyor. İşte Yenidoğan çetesi davasının 12. gününde yaşanan son gelişmeler...

03.12.2024 09:30

DURUŞMANIN 9.30'DA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Yenidoğan Çetesi davasının 11'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmaları tamamlanmıştı. 12. duruşmanın bugün saat 09.30'da başlaması bekleniyor...