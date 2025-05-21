Çorum Yeşilay Şubesi, bağımlılıkla mücadelede kapsamında önemli bir projeye daha imza attı.

Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen "Kanser Savaşçıları" projesi kapsamında, Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi'nden seçilen öğrenciler, farkındalık eğitimine tabi tutuldular.

Proje kapsamında her okuldan bir erkek ve bir kız öğrenci seçilerek, Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde yaklaşık 50 dakika süren tütün bağımlılığı farkındalık eğitimi aldılar.

Eğitim sürecinde, Bağımlılıkla Mücadele İl Formatörlerinden Psikolojik Danışman Göksel Tandoğan ve Psikolojik Danışman Remza Burcu Bekleviç öğrencileri bilinçlendirdi.

HASTANE ZİYARETİYLE GERÇEK HAYAT DENEYİMİ

Eğitimlerin ardından öğrenciler, Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ni ziyaret ederek, sigara bağımlılığı nedeniyle tedavi gören hastalarla bir araya geldiler. Hastaların yaşam hikâyelerini dinleyen öğrenciler, geçmiş olsun dileklerini ileterek hediye verdiler.

AKRAN ÖĞRENMESİYLE BİLİNÇLENME ARTACAK

Bağımlılıkla Mücadelede İl Formatörü Göksel Tandoğan, projenin etkisini ölçmek amacıyla bir test-ölçek çalışması yapıldığını ve bu modelin tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılmaya aday olduğunu belirtti.

Tandoğan, ayrıca lider öğrencilerin kendi sınıflarında edindikleri bilgileri paylaşarak akran öğrenmesi yöntemiyle farkındalık yaratacaklarını vurguladı.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİNE KATKI

Psikolojik Danışman Remza Burcu Bekleviç, projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin Bağımlılıkla Mücadele hedeflerine hizmet ettiğini belirterek, gençlerde bağımlılık konusunda kalıcı farkındalık oluşturacağını ifade etti.