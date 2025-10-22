Çorum Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Yıldırım 19 Otomotiv TSE 12047 belgesi almaya hak kazandı.

Okan Arık, içinde blok muafiyet kanunu ve rekabet kurulu tarafından belirlenen kanun ve hükümler doğrultusunda iş ve işlem yaptıklarını kaydetti.

Mimar Sinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesi 49.Sokak No:1/A’da faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Arık, sürecin devam ettiğini ve ilerleyen günlerde çok büyük sürprizlerle Çorum halkının hizmetinde olacaklarını söyledi.

TECRÜBELİ KADRO

Arık, ayrıca tüm araç sahiplerini kış bakımlarında araçlarını TSE Belgesi bulunan firmalarında ağırlamak istediklerini belirterek; 30 yıllık sanayi tecrübesi bulunan donanımlı usta kadrolarıyla bakım onarım boya işlerinde hizmet verdiklerini ifade etti.

7/24 ÜCRETSİZ ÇEKİCİ HİZMETİ

Garantili ürün, garantili işçilik anlayışını ile hizmet verdiklerini belirten Arık; “1000m2’lik alanda boya, kaporta, motor mekaniği boyasız göçük düzeltme işlemlerinin yanı sıra tüm kaza arıza gibi durumlarda da ücretsiz çekici hizmeti trafik kazası anında 7/24 çekici desteği veriyoruz.” dedi

PARÇA VE İŞÇİLİKTE İNDİRİMLER

Birçok firma ile sözleşmesi ve protokolleri bulunduğunu aktaran Arık, tüm kamu ve işçi müşterilerine parça ve işçilik alanında büyük indirim ve hizmet sağladıklarını dile getirdi.

ARCA ÇORUM FK TARAFTARLARINA ÖZEL İNDİRİMLER

Ayrıca ARCA Çorum FK sıkı takipçisi olan Okan Arık, ARCA Çorum FK taraflarına indirim ve kolaylıklar sağlayacağını belirterek, Çorum FK’ya Süper Lig yolunda başarılar diledi.

7/24 KAMERA KAYDI

Yapılan iş ve işlemler 24 adet gece görüşlü ve termal kameralar altında yapıldığını değişen tüm parça ve yapılan işçilikleri fotoğraf, tespit ve kayıtlarının müşterisiyle paylaşıldığını sözlerine ekleyen Arık, yüzde 100 samimiyet ve şeffaflık ile hizmet verdiklerini söyledi.