Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, hafta sonu oynanacak amatör maçlarda siyah bant takarak çıkabileceklerini ancak pankart ile çıkmak isteyenlerin yarın akşama kadar kendisine başvurması gerektiğini söyledi.

Ayan konu ile ilgili olarak kulüplere yaptığı paylaşımda ‘Geçtiğimiz cumartesi günü aramızdan ayrılan Eski TÜFAD Çorum Şube Başkanımız, İskilip Gücüspor Kulübümüzün Kurucusu ve Başkanı merhum Nihat Armutcu’nun anısına bu hafta sonu oynanacak olan U14, U16 ve 2. Amatör Küme Büyükler Müsabakaları öncesinde 1 (Bir) Dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. İsteyen kulüplerimiz kollarına siyah bant takabileceklerdir.

Ayrıca isteyen kulüplerimiz sahaya Amatör İşler Yürütme Kurulunun izin verdiği pankartla da çıkabilirler. Kulüplerimizin yaptıracakları parkartların boyu en fazla 14.00 m. Eni ise 1,00 m. olabilecektir. Pankartla çıkmak isteyen kulüplerimiz pankartın içeriğini enini ve boyunu en geç 23 Ekim 2025 Perşembe günü akşamına kadar Amatör İşler Yürütme Kurulu’ndan izin almak üzere Futbol İl Temsilciliğimize dilekçe ile müracaat etmek zorundadırlar. Onay alınmayan parkartla çıkılmayacaktır. Çıkılması halinde ise Futbol Disiplin Talimatının ilgili maddeleri uygulanacaktır’ dedi.