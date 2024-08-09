İzmir'de 2008 yılından bu yana kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Ramazan Ceyran hakkında İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde 16 yıllık sır perdesi aralandı.

Ceyran'ın aslında kaybolmadığı, 2008 yılında aralarında kan davası bulunan şüpheliler tarafından öldürüldüğünü tespit eden ekipler, operasyonun düğmesine bastı.

5 Ağustos'ta Adana ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, cinayetle bağlantılı olduğu tespit edilen S.B. (73), Ö.B. (44), E.B. (45), A.B. (50) ve M.A.B. (46) adlı 5 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

İFADELERİNDE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİLER

Şüphelilerin, kan davası nedeniyle işlenen cinayeti itiraf etmeleri üzerine Ramazan Ceyran'ın cesedinin aranmasına devam edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, şüphelilerden Ö.B., E.B. ve M.A.B. kasten öldürme suçundan tutuklanırken, S.B. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CESEDİ SAZLIK ALANA ATILMIŞ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada; öldürülerek sazlık alana atılan Ramazan Ceyran ile ilgili sır perdesi aralandı. Ceyran'ın oğlu olan B.C.'nin, 17 Mayıs 2008 tarihinde Özdemir Bolcal'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü, Bolcal'ın annesinin de oğlunun ölümüne dayanamayarak kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

TEHDİTLERİN ARDINDAN İZMİR'E TAŞINMIŞLAR

Aynı evden iki cenaze cıkması üzerine Bolcal ailesinin fertleri Ramazan Ceyran ve ailesini rahat bırakmadı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan ikametlerine saldırı sonucu Ramazan Ceyran ve ailesi Polis Merkezine sığındılar. Daha fazla tehditlere dayanamayan aile, Ceyhan ilçesinden, İzmir Torbalı'da oturan kızlarının yanına taşındılar.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN İLK BODRUM'A GİTMİŞLER

Bir süre sonra Bolcal ailesi, Ramazan Ceyran ve ailesinin Torbalı ilçesinde ikamet ettiklerini öğrendiler ve mahalle sokak numara bilgisi öğrenmek için Torbalı ilçesine gelerek keşif çalışmalarına başladılar. Keşif çalışmalarını, dikkat çekmemek adına Adana'dan Bodrum'a turizm amaçlı gelme süsü vererek günlük olarak Torbalı'ya gidip gelerek yaptılar. Keşif çalışmalarını Ö.B. ve M.A.B.'nin fiziki olarak gelerek, A.B.'nin ise Bodrum ilçesinden takip ederek gerçekleştirdiği öğrenildi.

RAMAZAN CEYRAN'IN CANSIZ BEDENİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

E.B. ve S.B. adlı kişilerin de olayı Adana'dan azmettirdiği belirlendi. Keşif çalışmalarının ardından 3 Ağustos 2008 günü Ö.B. ve M.A.B.'nin Ramazan Ceyran'ı öldürüp, cansız bedenini sazlık alana attıkları öğrenilirken, zanlıların dikkat çekmemek için Ramazan Ceyran'ı ortadan kaldırdıktan sonra tekrar Bodrum'a dönüp orda bir süre daha vakit geçirdikleri tespit edildi. 16 yıldır kayıp olarak aranan Ramazan Ceyran'ın cansız bedenini arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.