Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sınavında ekipler kopya önlemine karşı sıkı güvenlik tedbirleri aldı. Bir şahsın TYT oturumunda sınav esnasında üzerinde düzenek olduğu tespit edildi. Isparta'da yakalanan şahsın düzeneği incelendiğinde arayüz ve yazılım yardımıyla soruları ChatGPT isimli yapay zekaya çözdürdüğü ortaya çıktı.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Isparta’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) TYT oturumunda üzerinde elektronik düzenek olduğu tespit edilen 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ÖSYM tarafından 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS’nin TYT oturumunda üzerinde elektronik düzenek olduğu tespit edilen M.E.E ve A.B isimli şahısları yakaladı.

Şüpheli şahıslar hakkında yapılan adli işlemlerin ardından şüpheli M.E.E., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.