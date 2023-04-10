YRP’nin yeni il başkanın ‘Kuşcu’ oldu

HURŞİT BOZKURT

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı belli oldu.

İl Başkanı Yaup Taş’ın 14 Mayıs seçimlerinde 1.sıra milletvekili adayı gösterilmesinin ardından il başkanlığına Nuri Kuşcu getirildi.

Yeniden Refah Partisi milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan Kuşcu, kurucu il başkanı Yakup Taş ve diğer milletvekili adaylarına seçimlerde başarılar diledi.

Yeniden Refah Partisi’nin bu seçimden alnının akıyla çıkacağını ifade eden Kuşcu, parti olarak seçimlere en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydetti.