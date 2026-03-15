Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, sağlık sisteminin güçlendirilmesi, sağlık çalışanlarının haklarının korunması ve iyileştirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getirerek, sağlık alanındaki sorunların çözümü için daha fazla destek verilmesi ve adım atılmasının şart olduğunu kaydetti.

Solmaz, tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Solmaz, "Sağlıkta şiddetin sona erdiği, sağlık hizmetinin ticari faaliyet olarak görülmediği, hekimlerin tehdit edilmediği ve haklarını alabildiği bir Türkiye’ye inancımızla, toplum sağlığı için fedakarca hizmet eden tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

14 Mart'ın sadece kutlama günü değil, sağlık çalışanlarının taleplerinin dile getirildiği bir mücadele günü olduğunun altını çizen Solmaz, sağlıkta şiddetin son bulması, liyakatli atamalar, ekonomik iyileştirmeler ve modern çalışma koşulları talep ettiklerini kaydetti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözünü hatırlatan Solmaz, sağlık emekçilerinin yurtdışına gitmek zorunda kaldığı bir Türkiye’yi kabul etmediklerini ifade etti.

Solmaz, “CHP olarak, kamucu bir anlayışla koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen bir sağlık sistemini hep birlikte kuracağız. Tüm vatandaşlarımıza hiç bir ayrımcılık olmadan eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmetini götüreceğiz. Halkımızın kolaylıkla ulaşabildiği halka ait olan devlet hastanelerini yeniden açacağız. CHP olarak söz veriyoruz; sağlıkta adaleti, eşitliği ve hakkaniyeti sağlayacağız" dedi.

Sağlığın ayrıcalık değil, temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayan Solmaz, sağlıklı nesiller yetiştirmenin, sağlıklı ve dengeli toplum oluşmasının en temel koşulunun, temel insan hakkı olan ayrımsız, eşit bir şekilde nitelikli sağlık hizmeti olduğunun altını çizerek, bu hizmete tüm vatandaşların ulaşabilmesi gerektiğini belirtti.

Çorum’da da sağlıkta yaşanan sorunlara dikkati çeken Solmaz, doktor ve yardımcı sağlık personeli açığının kapatıldığı, randevu sisteminin aksaksız yürütüldüğü, hastanelerin araç-gereç ve teknik cihaz eksikliklerinin giderildiği, standardı yüksek, insanı temel alan bir sağlık sisteminin hayata geçirilmesini istediklerini vurguladı.

Solmaz, sağlık sorunlarının ertelenemez olduğunu ve acilen çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının iş yükünün azalması ve çalışma şartlarının modernleşmesinin önemli olduğunu aktaran Solmaz, "Unutmayalım ki, sağlık, sahip olabileceğimiz en büyük servettir. Doktorlar ise bu servetin koruyucularıdır. Bu duygularla, yüce mesleklerini tüm zorluklara rağmen sevgi ve gönül bağıyla yapmaya çalışan, aklı ve vicdanı ile en umutsuz anımızda bize ışık olan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını yürekten kutluyorum" dedi.