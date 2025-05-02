Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, DSİ. 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette Ortaköy’de hayata geçirilecek olan ve ihale aşamasında bulunan Yükderesi Göleti ve Sulama Kanalları projesi görüşüldü.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, 4 yıldır ısrarlı takipleri sonucu Ortaköy’e bir projenin daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Yükderesi Göleti ve Sulama Kanallarının yapımı ile ilçemizde 4 bin dönüm arazi sulanma imkanı bulacak. Topraklarımızı bolluk ve berekete kavuşturacağız. İlçemize ve çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan İsbir ayrıca Pınarlı Göleti projesinin revize edilerek kapasite artırımına gidileceğini belirterek projenin tekrar değerlendirme sırasına alındığını söyledi.

Başkan İsbir, desteklerinden dolayı DSİ 5.Bölge Müdür İbrahim Yaroğlu’na teşekkür etti. (Haber Merkezi)