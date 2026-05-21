Bahar güneşi bekleyenlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kötü haber geldi.

Türkiye'yi dört bir yandan saran inatçı sağanak yağışlı sistemin Haziran ayında da devam etmesi bekleniyor.

Kurak geçen kış mevsiminin ardından bahar ayında yağışa doyduk.

Çorum'da yüzde 1'lere kadar düşen barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'lere kadar yükseldi, hatta bazı barajlarda taşmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yaklaşık bir aydır devam eden sağanak yağışların önümüzdeki hafta da devam edeceği belirtildi.

Yağışların Haziran ayında da devam edeceği ifade ediliyor.

Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.