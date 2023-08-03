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MURAT KARASU

İlimizin başarılı hakemlerinden Yüksel Basar, veda mesajı yayınlayarak aktif hakemliği bıraktığını açıkladı.

GÖZLEMCİ HAKEM OLARAK HİZMET EDECEK

Şehrimizi yıllarca bölgesel klasmanda başarılı bir şekilde temsil eden Yüksel Basar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile aktif hakemliği bırakarak gözlemci olarak hakem camiasına hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Yıllarca yönettiği başarılı müsabakalarla Çorum amatör liglerinin beğenilen hakemlerinden olan Basar veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aday hakem olarak 2005 yılında başladığım 18 yıl gururla kokartını taktığım hakemliği 2022-2023 futbol sezonu sonu itibariyle bırakmış bulunuyorum. Geçen 18 yılda çalıştığım İl Hakem Kurulu Başkanlarına, kurul üyelerine, gözlemci hocalarıma, aynı soyunma odasını kullanıp kader birliği yaparak yolculuklar yaptığım çok kıymetli hakem arkadaşlarıma, aynı sahada ter döktüğümüz müsabakalarını yönettiğim tüm takım oyuncularına, idareci ve teknik ekiplerine, her müsabakamızda bizlere büyük özveri ile yardımcı olan saha komiseri ve sağlık personellerine, saha görevlilerine, görev yaptığım süre zarfında birlikte çalışma fırsatı bulduğum Futbol İl Temsilcileri, ASKF, TÜFAD Başkanlarına, hakem camiasının sesini duyuran basın mensuplarına, her zaman yanımda olan aileme sevgili eşime, çocuklarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

Geride bıraktığım sezonlar içerisinde 78 BAL Ligi, 66 PAF, A2, U-21 Kadınlar Ligi, Gençlik Gelişim Ligleri, 30 Türkiye Şampiyonaları ve 1000’in üzerinde Amatör müsabaka yöneterek bana güvenen hocalarımı mahcup etmeden hakemlik camiasına hizmet ettim. Güzel ülkemizin birçok ilinde müsabakalar yöneterek farklı arkadaşlıklar, dostluklar kurdum. İsmimin önünde bulunan hakem saygınlığının farkında olarak tüm müsabakalarıma hazırlanıp yönettim. Merkez Hakem Kuruluna vermiş olduğum dilekçenin ardından hakem camiasına gözlemci olarak hizmet etmeye devam edeceğim hakemlerimizin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışacağım.”

Hakimiyet Gazetesi olarak Yüksel Basar’a gözlemcilik hayatında başarılar dileriz.