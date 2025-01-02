Ahlatcı Çorum FK’da cumartesi günü oynanacak zorlu Urfaspor maçı öncesinde savunma bloğunda sıkıntı büyük.

Kırmızı Siyahlı takımda sezon başından buyana savunmanın göbeğinde oynayan isimlerden Zargo Toure ve Loick Lande ikilisi son altı haftada bozuldu.

Keçiörengücü maçında sakatlanan Loick Landre bu hafta başından itibaren takımla çalışmalara başladı.

Tecrübeli futbolcunun sakatlıktan yeni çıkması ve maç eksiği olması bu maç öncesinde sıkıntı.

Bu mevkinin diğer istikrarlı ismi Zargo Toure ise geçen hafta başlayan çalışmalarda alt adalesinde ağrı olması nedeni ile antrenmanlara katılmıyor.

Dün çekilen MR’da Zargo’nun ciddi bir şeyi olmadığı ancak maç gününe kadar dinlendirileceği Urfaspor maçında forma giyebileceği açıklandı.

Landre’nin sakatlığında bu mevkide oynayan ve başarılı bir performans gösteren Kadir Seven’in cezalı olması diğer isim Mehmet Tayfun Dingil’in ise sakatlığı nedeni ile ayrılması ile birlikte bu mevkide kırmızı siyahlı takımdaki sıkıntı oldukça büyüdü.