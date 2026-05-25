Çorum'un İskilip ilçesinde Kurban Bayramı’nın 2. gününden itibaren belediyeye ait sosyal tesisleri ve kültürel alanlar vatandaşların hizmetine açılacak.

İskilip Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Bayram boyunca aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte keyifli vakit geçirebilmeniz adına; Temenne Parkı Sosyal Tesisleri, Şelale Sosyal Tesisleri, Çatalkara Restoran, Atatürk Orman Çiftliği Toplantı ve Düğün Salonu ve İskilipli Alimler Müzesi hizmet vermeye devam edecektir. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram geçirmelerini diliyoruz." denildi