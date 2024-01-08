İstanbul'da Adalar Bilim ve Sanat Merkezinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Çorumlu Kubilay Özüdoğru, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre dün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kubilay Özüdoğru, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul'da Adalar Bilim ve Sanat Merkezi'ne atanan Özüdoğru'nun Çorum'un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, merhumun cenazesi yarın Yalova'nın Çınarcık ilçesinde toprağa verilecek.