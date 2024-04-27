Çorum ’da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yılmaz Ö. (27) idaresindeki 19 AER 729 plakalı motosiklet ile Emirhan E'nin (16) kullandığı bisiklet, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde çarpıştı.

İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile motosiklette bulunan Sezgin Ç. (23) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.