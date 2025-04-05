1. Amatör Küme’de sezonun final niteliğindeki maçında Alacagücüspor ile HE Kültürspor takımları arasındaki maçı ilimiz klasman hakemi Ahmet Ecevit yönetecek.

Erok çalışıp yola çıktı Erok çalışıp yola çıktı

İl Hakem Kurulu bugün ve yarın oynanacak U 13, U 17 ve 1. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şöyle;

U 13 LİGİ: İkbalspor- 1907 Gençlikspor: Emre Çelikcan. Vefaspor-Ahlatcı Çorum FK: Yiğit Eymen Asıltürk. Çorum İdman Yurdu-Gülabibeyspor: Meriç Devran Demiral. Hattuşa Gençlik- Bayat Belediyespor: Elvan Mert Armutcu. Sungurlu Belediyespor- Çorum Anadolu FK: Erdem Okumuş. Alaca Belediyespor-Alacagücüspor: Serhat Emin Arduç. Mimar Sinanspor- Gençlerbirliği: Mahmutcan Doğan.

U 17 LİGİ: Osmancık Belediyespor-Mimar Sinanspor: Atahan Demir, Olcay Çetin, Muhammed Emin Çamlı. İskilipgücüspor- Hattuşa Gençlik: Hasanberk Soytemiz, Yunus Emre Günaydın, Mahmutcan Doğan. Alaca Belediyespor- Buharaspor: Lütfican Arduç, Ahmet Mücahit Kaçmaz, Yunus Emre Yeşil. Gençlerbirliği- HE Kültürspor: Serhat Emir Arduç, Merve Kızılkaya, Yunus Coşgun. Çorumspor- Çorum Anadolu FK: Muhammed Yıldırım. Mevlüt Dişçeken, Elvan Mert Armutcu.

1. AMATÖR KÜME: Alacagücüspor- HE Kültürspor: Ahmet Ecevit, Erdal Uncuer, Ebubekir Kılcı. Gülabibeyspor- Alaca Belediyespor; Muammer Tekmen, Mevlü Dişçeken, Yunus Emre Tok. Osmanckgücüspor- İskilipgücüspor: İsmail Sırma, Özkan Dağ, Taha Rahmi Atılgan. Ulukavakspor- İskilipspor: Nuriye Çınar Bal, Uğur Koçak, Ömür Soytemiz.

Editör: Yüksel Basar