1. Amatör Küme’de sezonun final niteliğindeki maçında Alacagücüspor ile HE Kültürspor takımları arasındaki maçı ilimiz klasman hakemi Ahmet Ecevit yönetecek.

İl Hakem Kurulu bugün ve yarın oynanacak U 13, U 17 ve 1. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şöyle;

U 13 LİGİ: İkbalspor- 1907 Gençlikspor: Emre Çelikcan. Vefaspor-Ahlatcı Çorum FK: Yiğit Eymen Asıltürk. Çorum İdman Yurdu-Gülabibeyspor: Meriç Devran Demiral. Hattuşa Gençlik- Bayat Belediyespor: Elvan Mert Armutcu. Sungurlu Belediyespor- Çorum Anadolu FK: Erdem Okumuş. Alaca Belediyespor-Alacagücüspor: Serhat Emin Arduç. Mimar Sinanspor- Gençlerbirliği: Mahmutcan Doğan.

U 17 LİGİ: Osmancık Belediyespor-Mimar Sinanspor: Atahan Demir, Olcay Çetin, Muhammed Emin Çamlı. İskilipgücüspor- Hattuşa Gençlik: Hasanberk Soytemiz, Yunus Emre Günaydın, Mahmutcan Doğan. Alaca Belediyespor- Buharaspor: Lütfican Arduç, Ahmet Mücahit Kaçmaz, Yunus Emre Yeşil. Gençlerbirliği- HE Kültürspor: Serhat Emir Arduç, Merve Kızılkaya, Yunus Coşgun. Çorumspor- Çorum Anadolu FK: Muhammed Yıldırım. Mevlüt Dişçeken, Elvan Mert Armutcu.

1. AMATÖR KÜME: Alacagücüspor- HE Kültürspor: Ahmet Ecevit, Erdal Uncuer, Ebubekir Kılcı. Gülabibeyspor- Alaca Belediyespor; Muammer Tekmen, Mevlü Dişçeken, Yunus Emre Tok. Osmanckgücüspor- İskilipgücüspor: İsmail Sırma, Özkan Dağ, Taha Rahmi Atılgan. Ulukavakspor- İskilipspor: Nuriye Çınar Bal, Uğur Koçak, Ömür Soytemiz.