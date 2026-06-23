Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan hemşehrimiz Karanfil Karaer Uyar, Çankırı Sosyal Güvenlik İl Müdürü olarak atandı.

Çorum'un İskilip ilçesinden olan Uyar, son olar ak yaklaşık 5,5 yıl süreyle Ankara Pursaklar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü olarak görev yaptı.

Kamu yönetiminde edindiği tecrübe ile farklı birimlerde önemli görevler üstlenen Uyar, yeni görevine Çankırı'da başladı.

Öte yandan Uyar, Çankırı'yı yakından tanıyan bir isim olarak dikkat çekiyor. Karanfil Karaer Uyar, 2013-2014 yılları arasında Çankırı SGK İl Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı.