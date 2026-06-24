1.Lig ekibi Muğlaspor, Çorum FK'nın eski oyuncularından Selim Dilli ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

28 yaşındaki futbolcu, düzenlenen imza töreniyle yeşil-beyazlı ekibe katıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Serikspor’da forma giyen merkez orta saha oyuncusu Selim Dilli ile sözleşme imzaladı.

ÇORUM FK'DA DA FORMA GİYDİ

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Selim Dilli; kariyerinde Çorum FK, Fatsa Belediyespor, Uşakspor, 1922 Konyaspor, Artvin Hopaspor, Karaman FK, Kasımpaşa ve Serikspor formaları giydi. Tecrübeli oyuncu ayrıca Türkiye A2 Milli Takımı’nda da görev aldı.