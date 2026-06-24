Arca Çorum FK Genel Koordinatörü Tahsin Tam, Süper Lig'deki ilk sezon öncesinde kulübün son derece titiz bir çalışma yürüttüğünü belirterek, oluşturulacak kadronun hem şehri hem de camiayı gururlandıracak seviyede olması için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarının planlandığı şekilde devam ettiğini ifade eden Tam, transfer çalışmalarından kamp programına kadar tüm süreçlerin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü dile getirdi.

‘Transferde önemli mesafe katettik’

3 Temmuz'da başlayacak olan Topuk Yaylası kampı öncesinde transfer çalışmalarında önemli aşamalar kaydettiklerini belirten Tahsin Tam, birçok futbolcuyla anlaşma sağlandığını ancak resmi açıklamalar konusunda aceleci davranmadıklarını söyledi.

Tam, "Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Görüştüğümüz ve anlaşma sağladığımız isimler var. Ancak süreçlerin sağlıklı tamamlanması ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına resmi duyurular konusunda sabırlı davranıyoruz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun, çalışmalarımız planlandığı şekilde ilerliyor" dedi.

‘Ses getirecek bir takım kuracağız’

Kadro planlamasının Teknik Direktör Uğur Uçar ve Sportif Direktör Mustafa Soley ile birlikte yürütüldüğünü vurgulayan Tam, Arca Çorum FK'nın Süper Lig'de sıradan bir ekip olmayacağını ifade etti.

Kulübün geleceğini düşünerek hareket ettiklerini belirten deneyimli futbol adamı, "Mustafa Soley ve Uğur Uçar hocamızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Hedefimiz mücadele gücü yüksek, karakterli ve ligde adından söz ettirecek bir takım oluşturmak. Çorum'u en iyi şekilde temsil edecek bir kadro kurmak için yoğun çaba harcıyoruz" şeklinde konuştu.

‘Ayrılıklar olacak’

Transfer çalışmalarının yanı sıra mevcut kadroda yapılacak düzenlemeler üzerinde de çalıştıklarını belirten Tahsin Tam, yolların ayrılması planlanan futbolcularla ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Kulübün yeni sezon yapılanmasına uygun hareket ettiklerini ifade eden Tam, "Bazı oyuncularımızla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor. Hem kulübümüzün hem de futbolcuların geleceği adına en doğru kararları vermeye çalışıyoruz. Bu süreçleri karşılıklı anlayış içerisinde yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

‘Güçlü başlangıç yapacağız’

Süper Lig'deki ilk sezonunda kalıcı başarı hedefleyen Arca Çorum FK'da tüm planlamaların bu doğrultuda yapıldığını belirten Tahsin Tam, Topuk Yaylası kampının takımın şekillenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kırmızı-siyahlıların yeni sezona güçlü bir giriş yapması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Tam, camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, Arca Çorum FK'nın Süper Lig'de ses getiren ekiplerden biri olması için herkesin aynı hedef doğrultusunda kenetlendiğini sözlerine ekledi.