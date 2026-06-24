Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Salı Pazarı'nda denetimlerde bulundu.

Bu yılın başında Çorum Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda semt pazarlarında alışverişi daha güvenli, düzenli ve sağlıklı hâle getirmek amacıyla “Seç-Al” uygulamasını hayata geçirmiş ve uygulamayı reddeden pazarcı esnafının tezgâhını kapatmıştı. Bu kapsamda Çorum Belediyesi, pazarlardaki denetimlerini sürdürüyor.

Denetime bizzat katılan Başkan Yardımcısı Turhan Candan, hem esnafı hem de vatandaşları dinledi.

Pazara alışveriş için gelen bir vatandaşın, Ankara’daki pazarlarda seçme uygulamasının olmadığını söylemesi üzerine Candan, “Ankara da Çorum’u örnek alacak.” şeklinde yanıt verdi.

Candan, “Çorum pazarları örnek olacak demiştik, adım adım uyguladık. Şimdi de aynı kararlılıkla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin güvenli, kaliteli ve sağlıklı alışveriş yapmasını sağlamak için sahadayız. Kurallara uyan esnafımızın yanında, uymayanların karşısındayız. Vatandaşımızın hakkını korumakta kararlıyız.” ifadelerini kullandı.