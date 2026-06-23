2023 yılından bu yana Çorum FK forması giyen Kerem Kalafat'a 1.Lig ekipleri kancayı taktı.

Bu sezon Çorum FK formasıyla şampiyonluk yaşayan ve başarılı sağ bek için 1.Lig ekipleri sıraya girdi.

Mardin FK, Bandırmaspor ve Manisa FK'nın 25 yaşındaki başarılı sağ beki transfer etmek istediği gelen bilgiler arasında.

Kariyerinde Beşiktaş ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda da forma giyen Kalafat'ın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Kalafat Çorum FK formasıyla 77 maça çıktı ve 1 gol 9 asiste imza attı.