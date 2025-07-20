Diyanet İşleri Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mehir Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Adıyaman Valiliği himayesinde hayata geçirilen "Adıyaman'a Umut Ol" projesi çerçevesinde düzenlenen toplu nikah programına katıldı.

100 ÇİFTİN NİKAHI KIYILDI

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, 100 çiftin nikahı kıyıldı, Erbaş da iki çiftin nikah şahidi oldu. Evlilik cüzdanlarını bizzat teslim eden Erbaş, genç çiftler için dua etti.

"10 YETİMİ EVLENDİRMEK BİR CAMİ YAPTIRMAKTAN DAHA SEVAPTIR"

Aile kavramının önemine vurgu yapan Erbaş, "Aile, toplumun temel direğidir. Bugün burada 100 yeni ailenin kurulmasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ne mutlu Adıyamanlı kardeşlerimize. Ne mutlu bu hayra vesile olanlara." diye konuştu.

Bekar olanların evlendirilmesinin emredildiği ayeti hatırlatan Erbaş, "Bir cami yaptırmaktan bir yetimi, iki yetimi, 10 yetimi evlendirmek daha sevaptır desem abartmış olmam. Zorluk çıkarmamak üzere kolaylaştırarak gençlerimizin evlenmelerine yardımcı olmalıyız, katkı sağlamalıyız. Zamanında gençlerin evlenmelerine katkı sağlamalıyız. Rabbimiz bizlere bu konuda görev veriyor. Gençlerin evlenmesini kolaylaştırmak, millet olarak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

"KÜLLİYE'DE ÖZEL BİR DÜĞÜN PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Erbaş, bu yıl Türkiye genelinde düzenlenecek toplu düğün programlarının finalinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını dile getirerek, "Her ilimizden bir çifti Ankara'ya davet edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'mız ve Mehir Vakfı'mız ile birlikte Külliye'de özel bir düğün programı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.