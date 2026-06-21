CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroluğlu'nun, Sözcü TV'de adeta sorguya çekildiği program konuşulmaya devam ediyor.

Gazetecilerin açık aradığı programda sıkıştırıcı soruların muhatabı olan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını, gazeteci Nevşin Mengü, köşe yazısında değerlendirdi.

Nefes gazetesinde "Kılıçdaroğlu ne istiyor?" başlıklı yazısında Mengü'ye göre Kılıçdaroğlu, iktidar partisi ile pazarlık peşinde.

Kılıçdaroğlu'nu konuşmasında güçlendirilmiş parlamenter sistemin mesajını verdiğine dikkat çeken Mengü, yazısına şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı adayınız Ekrem İmamoğlu mu?” diye sordular. “Bu sistemde seçime gideceğimizi nereden biliyoruz?” diye yanıt verdi. “Yeni Anayasaya ihtiyaç var” diye bir sinyal çaktı, peşine yine güçlendirilmiş parlamenter sistemi ekledi. Bu mesajlardan Kılıçdaroğlu’nun pazarlık masasını açtığını anlıyorum."

"Daha muhtemel olanı ise Kılıçdaroğlu bu görevi kabul etmeden önce bu pazarlığın yapılmış olması." ifadelerine yer veren Mengü, yazısını böyle tamamladı:

"Erdoğan muhtemelen yeni anayasada 50 artı 1’in kaldırılmasını, tek turda en çok oyu alanın kazandığı bir sistem ve görev süresinin devamını isteyecek. DEM desteği ile yeni anayasayı yapmak çok ciddi riskler barındırıyor. DEM tarafı Öcalan’a statü dahil, Erdoğan’ın dahi topluma kabul ettiremeyeceği hususlarda diretiyor. Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı bu açmazdan çıkarabilir, karşılığında da becerebilirse sistemi daha yaşanabilir hale getirmenin yolunu açabilir. Ama tekrar ediyorum, becerebilirse…"