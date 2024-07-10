Çorum FK'da başkan Oğuzhan Yalçın'ın 12 gün önce yaptığı açıklamaların ardından şehrin üzerinde ölü toprağı serpilmiş durumda.

Kulübün ekonomik olarak desteğe ihtiyacı olduğunu belirten ve bu şartlarda götürmesinin mümkün olmadığını dile getiren Başkan Yalçın, her türlü teklife açık olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından 12 gün geçmesine rağmen Çorum FK cephesinde değişen fazla birşey yok.

Kulüp tarafindan satışa çıkartılan kombinede rakam 300'ü bile bulmadı. Geçtiğimiz günlerde Vali Zülkif Dağlı, Başkan Yalçın ile görüşmüş umutlar yeşermişti. Yalnız aradan geçen bu sürede bir sonuç çıkmadığı öğrenildi.

Takım yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı ve ikinci etaba başlayacak. Rakipler transfer taarruzuna girerken Çorum FK'da bu süreçte ayrılık haberleri gelmesi de en büyük korku.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın bu süreçte destek konusunda bazı görüşmeler yaptığı ancak şuana kadar bir gelişme olmadığı öğrenildi.

Başkan Yalçın’ın, bu duyarsızlık karşısında kulübü daha fazla götüremesinin mümkün olmadığı ve yeni arayışlara girmesi bekleniyor.

Yalçın'ın takımın ligte kalıcı olması adına kulübü devretmekte dahil her türlü alternatifi düşündüğü ve bu konuda önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.