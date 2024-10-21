Trendyol 1.Ligin 9’uncu haftasında Erzurumspor FK, Pendikspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı.

Son 3 haftada aldığı seri galibiyetler ile zirveye yerleşen Erzurumspor FK, çıktığı Pendik deplasmanında yenişemedi.

Mavi-beyazlı taraftarlara ayrılan tribünlerin ful çektiği statda her iki yarıda da gol sesi çıkmayınca taraflar 1’er puan ile sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

Bu maça kadar 5 galibiyet, 3 mağlubiyet alan ve hiç beraberliği olmayan Dadaşlar, bu maçla ilk defa da eşitliği tatmış oldu.

15 puanı bulunan mavi-beyazlılar, aldığı bu beraberlikle zirvedeki yerini korurken, puanını 16 yaptı.