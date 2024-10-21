Kaleci Hasan Hüseyin ısınmada hastalandı Kaleci Hasan Hüseyin ısınmada hastalandı

Trendyol 1.Lig'in 9.haftasında Çorum FK, Boluspor'a konuk oldu. 

Karşılaşmanın  hakemi  Mustafa Kürşad Filiz  verdiği tartışmalı kararlarla büyük tepki çekti.

Maçın 54.dakikasında çok kritik bir hata yapan Filiz'e kırmızı siyahlı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Maç 1-0 Boluspor'un üstünlüğü ile devam ederken, 54.dakikada pozisyon bitmeden önce penaltı çalan, ardından VAR'a giden İstanbullu hakem, Çorum FK'nın olası golünü de engellemiş oldu.

Maç sonu Teknik Direktör Serkan Özbalta da yaptığı açıklamada hakemin kararlarının maçın kırılma noktası olduğunu belirterek; "Penaltı pozisyonu için oyunu durdurdu. Zaten top bizim ayağımızda gol atacağız belki. Çok kritik bir hataydı. Hocamız için kırık bir not." ifadelerini kullandı 

Editör: Fatih Battar