Trendyol 1.Lig'in 9.haftasında Çorum FK, Boluspor'a konuk oldu.

Karşılaşmanın hakemi Mustafa Kürşad Filiz verdiği tartışmalı kararlarla büyük tepki çekti.

Maçın 54.dakikasında çok kritik bir hata yapan Filiz'e kırmızı siyahlı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Maç 1-0 Boluspor'un üstünlüğü ile devam ederken, 54.dakikada pozisyon bitmeden önce penaltı çalan, ardından VAR'a giden İstanbullu hakem, Çorum FK'nın olası golünü de engellemiş oldu.

Maç sonu Teknik Direktör Serkan Özbalta da yaptığı açıklamada hakemin kararlarının maçın kırılma noktası olduğunu belirterek; "Penaltı pozisyonu için oyunu durdurdu. Zaten top bizim ayağımızda gol atacağız belki. Çok kritik bir hataydı. Hocamız için kırık bir not." ifadelerini kullandı