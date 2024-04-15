Çorum'un İskilip ilçesinde Cumartesi gününden beri aranan gencin cenazesi Kızılırmak'ta bulundu.
Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Sefa Taşkıran Cumartesi günü aniden ortadan kayboldu.
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç her yerde aranırken, AFAD ekipleri gelen ihbarlar doğrultusunda Kızılırmak'ta arama yaptı.
Dalgıç ekiplerinin yaptığı arama sonucu kayıp gencin cenazesi Kızılırmak'tan çıkarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatırken, gencin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Editör: Fatih Battar