Çorum'da yemek kültürünün en seçkin restoranlarından biri olan Öz Diyarbakır Sofrası (Lezzet Restoran ve Havuzbaşı Kafe), enflasyon ve fahiş fiyatlara rağmen indirimli fiyatlarıyla Çorum halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Kaliteli ve uygun fiyatlı yemekleriyle Çorum halkının damak tadına hitap eden Öz Diyarbakır Sofrası, Çorum halkının en çok tercih ettiği lezzet durağı oldu.

'GEÇEN YILKİ FİYATLARLA HİZMET VERİYORUZ'

Enflasyona inat geçtiğimiz yılki fiyatlarla hizmet verdiklerini belirten işletme sahibi Burhan Balcı, Öz Diyarbakır Sofrası olarak lahmacun, ızgara çeşitleri, içli köfte, saç kavurma, içli köfte ve tatlı çeşitlerinde özel fiyatların Çorum halkını beklediğini söyledi.

Et ürünleri ve diğer yemeklerde her gün taze ürünler kullandıklarını aktaran Balcı, Çorum'da tek Vali Kebabı yapan işletme olduklarını ve herkesin bu lezzeti tatması gerektiğini ifade etti.

İŞTE ÖZ DİYARBAKIR SOFRASI'NDA FİYATLAR

Çorum'da hem kaliteli hem de en uygun fiyatların Öz Diyarbakır Sofrası'nda olduğunu belirten Balcı, lahmacun 70 lira, tavuk şiş 220 lira, tavuk kanat 240 lira, Zırhda Adana Kebap 270 lira, özel soslu beyti 320 lira, kiremitte kaşarlı beyti 350 lira, Adana İskender ve Yoğurtlu Adana 300 lira, Veli Kebabı (3 kişilik) 900 lira, kuzu ciğeri 350 lira, saç kavurma 350 lira ve kuzu pirzola 350 liradan başlayan fiyatlarla. Bu özel lezzetleri en uygun fiyata tatmak isteyen herkesi restoranımıza bekliyoruz." dedi

ÖZEL GÜNLERDE İNDİRİM

İşletme olarak ayrıca toplu yemek organizasyonları da yaptıklarını dile getiren Balcı; "Toplu özel günlerde indirim yapıyoruz. Düğün, nişan, sünnet, mevlit gibi toplu organizasyonlarda indirimli fiyatlarımızdan yararlanmak isteyen herkesi bekliyoruz." şeklinde konuştu. (Advertorial)