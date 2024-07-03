FİFA 1 Temmuz itibari ile transfer tahtası kapalı olan kulüpleri güncelledi. Buna göre Süper Ligden altı Çorum FK’nın mücadele edeceği 1. ligden ise 8 kulübün transfer yasağı bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre FİFA tarafından transfer tahtası kapalı olan kulüpler arasında en fazla dosyası bulunan kulüp Yeni Malatyaspor. Geçen sezon deprem nedeni ile haklarını donduran Yeni Malatyaspor’un transfer yasağı olan 25 dosyası bulunuyor.

Bu kulübün ardından en fazla transfer yasağı bulunan ikinci takım ise Erzurumspor 14 dosya ile bulunuyor. MKE Ankaragücü 3 dosya, Şanlı Urfaspor, Ümraniyespor, ikişer dosya ile yasakları bulunurken Adanaspor, Fatih Karagümrük, Sakaryaspor’un ise birer dosyadan transfer yasakları bulunuyor,

Süper Ligde ise en fazla transfer yasağı dosyası bulunun Adanaspor 12 dosya ile ilk sırada bulunuyor. Giresunspor 22 dosya, Altay 20 dosya, Denizlispor 9 dosya, Kayserispor 8 dosya ile ilk sıralarda bulunan diğer takımlar.