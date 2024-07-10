Çorum FK milli takımın yıldızı Hasanege Akdoğan’ı renklerine bağladı. Çankırı doğumlu olan ve MKE Ankaragücü kulübünde forma giyen Hasanege Akdoğan’ın evraklarını alarak profesyonel imza attıran kırmızı siyahlı takım geleceğin Arda’sı olarak gösterilen milli yeteneği kadrosuna kattı.

2008 Çankırı doğumlu Hasanege Akdoğan 2019 yılında MKE Ankaragücü kulübü alt yapısında futbola başladı. Sarı lacivertli kulübün alt yapısında dört yıl değişik kategorilerde forma giyen Hasanege Akdoğan Başkan Oğuzhan Yalçın’ın girişimleri sonucunda Çorum’a geldi ve kırmızı siyahlı takımla profesyonel olarak anlaştı,

MKE Ankaragücü ve bir çok Süper Lig takımının gündeminde olan milli futbolcuyu profesyonel olarak kadrosuna katmaya başaran Çorum FK geleceğe önemli bir yatırım yaptı. Bugüne kadar U 14 ve U 16 milli takımlarında 11 kez milli formayı giyen Hasanege Akdoğan milli takımlarda 6, MKE Ankaragücü Gelişim Ligi maçlarında ise 49 gole imza attı.

Hasanege Akdoğan Çorum FK’nın ilk etap çalışmalarına takımla birlikte katıldı ve yarın Bolu’da başlayacak ikinci etapta ta A takımla çalışmalara devam edecek.