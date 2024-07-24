Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çorum'un Osmancık ilçesine yapılacak spor kompleksi için çalışmalar başladı.

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Gençlik Spor İl Müdürlüğü, ihalesi 30 Nisan'da yapılan ve içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı badminton sahası, kapalı okçuluk tesisi, kapalı tenis kortu, açık halı saha, ikili tip soyunma odaları, mevcut stada 1750 kişi kapasiteli tribün, yürüyüş ve koşu yolları olacak spor kompleksinde çalışmaların başladığını duyurdu.

100 MİLYONA MAL OLACAK

Yaklaşık 100 milyona mal olması beklenen Osmancık Spor Kompleksi'nin 550 gün içinde tamamlanması planlanıyor.