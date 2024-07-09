Antalyaspor’da Teknik Direktör olarak göreve başlayan Alex De Souza’nın ekibinde Çorumluların yakından tanıdığı iki isim bulunuyor. Çorumspor’da şampiyonluk yaşayan kaleci Mehmet Aslan ile bir dönem Çorum FK Teknik Direktörü olarak görev yapan Mehmet Aurelio.

1992-93 sezonunda Çorumspor’da kaleci olarak şampiyonluk yaşayan ardından 1997 yılına kadar kırmızı siyahlı takım forması giyen Mehmet Arslan 2001 yılında Giresunspor’da aktif sporculuğu bırakarak kaleci antrenörü olarak görev yapmaya başladı.

Süper Ligde bir çok kulüpte futbol oynadıktan sonra milli takıma kadar yükselen Mehmet Aureilo teknik adamlığa başladıktan sonra 2018-19 sezonunda Çorum FK ile anlaştı ve devre arasında kırmızı siyahlı takımdan ayrıldı.